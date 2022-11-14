媽媽確診COVID-19早產女嬰無肛症 花蓮慈醫手術重建

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）花蓮吳小妹早產出生後，發現患有肛門直腸畸形，俗稱「無肛症」；而吳小妹的媽媽生產時確診COVID-19，花蓮慈濟醫院為降低手術風險，照護吳小妹體重增加後再開刀，重建肛門直腸。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，吳小妹在媽媽肚子裡待了33週早產出生，被發現患有「肛門直腸畸形」，是新生兒胃腸道異常中常被發現的先天性畸形之一。

由於吳小妹媽媽生產時剛確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），若要立刻為吳小妹做重建手術，手術團隊需要全副武裝，穿著隔離裝備為新生兒開刀，會使手術風險增高。

為降低手術風險，花蓮慈濟醫院兒童外科楊筱惠醫師決定先利用擴張器，透過會陰瘻管每日幫吳小妹擴張、協助她排便，等到吳小妹體重成長到3.5公斤，再由兒童外科主任彭海祁和楊筱惠醫師合作為吳小妹開刀，進行「後矢狀正中切開肛門直腸成形術」。

楊筱惠指出，無肛症的發生率約是1/4000到1/5000，大多在新生兒出生後的全身檢查中，量肛溫時就會發現，無肛症常會合併其他先天疾病，包括VACTERL綜合症，嬰幼兒可能會有心臟、腎臟、脊椎、四肢等發育異常，或有食道閉鎖、食道氣管瘻管的情形；由於攸關手術麻醉的問題，須在出生後48小時內盡快做超音波檢查心臟是否有異常。

吳小妹的肛門直腸畸形是「直腸會陰瘻管」，屬於低位的無肛症，也是無肛症女嬰最常出現的類型；楊筱惠表示，相對可能需要做大腸造口的高位無肛症，低位是比較好治療的狀況。

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但手術的困難點是必須在穿戴防護衣的情況下，小心把肛門和陰道分開，視野不清會導致手術風險提高；加上急早產的吳小妹出生時僅1.7公斤，因此決定等到孩子直腸周圍的肌肉發育好，手術盡量完整地把肌肉保留，才不會影響她日後排便的控制。

吳小妹被照護到2.2公斤出院，持續居家擴肛至2個月後，體重有3.5公斤，才進行直腸成形手術和陰道會陰重建；在兒童外科團隊和麻醉科團隊的合作下，手術過程非常順利，吳小妹也在術後一週後康復出院。（編輯：陳仁華）1111114