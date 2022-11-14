東洋獨家代理麻醉新藥 第4季投入自費市場

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（中央社記者張良知台北14日電）台灣東洋藥品今天宣布，自國際研發藥廠PAION公司獨家取得台灣專屬代理的鎮靜麻醉新藥，已獲衛福部食藥署核准藥品許可證，今年第4季將投入國內自費市場，增添營運成長動能。

東洋指出，全球麻醉藥物領域已近20年沒有新藥上市。PAION公司成功研發著重於藥物反應時間及安全性的鎮靜麻醉新藥，讓各國醫界高度期待。台灣東洋與德國研發藥廠PAION公司旗下的PAION UK Ltd.合作，取得鎮靜麻醉新藥在台獨家經銷權，並已取得藥證。

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東洋總經理侯靜蘭表示，實務使用麻醉藥時，需注意用藥深度與殘留問題所造成的影響與併發症。東洋為了替醫病尋找多元解決方案，與PAION公司合作，期待未來深化雙邊關係，為台灣麻醉與重症照護領域帶來更多醫療解決方案。

侯靜蘭指出，東洋獲得藥證後，將於12月中旬投入每年約130萬例的自費健檢市場，盼替國內重視醫療品質的民眾提供新世代高階鎮靜麻醉藥物選擇；未來5年內則會陸續引進可用於手術各階段的長、短效鎮靜、麻醉、止痛藥物，盼建構符合臨床需求的完整產品線，為公司長期營運添加成長動能。（編輯：趙蔚蘭）1111114