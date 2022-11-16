台鐵駕駛2次驗毒時間遭指間隔太長 王國材：會檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）一名台鐵駕駛尿液毒品檢測第1次反應為陽性，2週後再驗出為陰性，台鐵已將這名駕駛先調為內勤工作，朝野立法委員指2次檢測間隔時間太長，交通部長王國材認同並要求台鐵檢討。

立法院交通委員會今天上午安排交通部報告有關軌道運輸安全及112年鐵道局與鐵道發展基金預算。

台鐵局長杜微在會議開始前接受媒體聯訪，證實有一名駕駛之前尿液檢測時，驗出陽性反應。

杜微說，這名駕駛是在6月做尿液檢測時，發現呈現陽性反應，台鐵立即先停止這名駕駛的乘務，先調為內勤工作，之後立即複檢，卻是陰性反應，根據駕駛的說法是因服用感冒藥物，這名駕駛至今仍在內勤工作。

民進黨立委李昆澤質詢指出，台鐵這名駕駛6月14日尿液毒品檢測，6月21日接到陽性報告，6月28日第2次複驗，7月1日的報告是陰性，但已間隔2週，用不同的尿液檢測，這樣正確嗎？

李昆澤說，除了要保障台鐵駕駛的工作權，更要保障旅客的乘車安全，一般尿液毒品檢測7天內仍可檢出，台鐵的首驗與複驗卻間隔2週，很難讓民眾相信台鐵的行車是否安全，他要求1個月內提出檢討改善報告。

國民黨立委洪孟楷質疑，這名駕駛半年前尿液先被驗出陽性，之後又被驗出陰性，究竟這名駕駛有吸毒嗎？第2次驗出陰性就是陰性嗎？台鐵對這個事件是否高高舉起輕輕放下？他要求台鐵在調查時應勿枉勿縱。

杜微說，依照台鐵標準作業程序，尿液毒品檢測第2次驗出陽性時，10天內要提報交通部，也會報警政單位。

王國材說，台鐵是依照目前的規定作業，但他認為2次檢測間隔時間的確太長，會要求台鐵檢討。

無黨籍立委趙正宇追問這名台鐵駕駛第1次檢測的陽性反應是何種毒品及台鐵檢測頻率。

杜微說，這名駕駛第1次是驗出含安非他命反應，目前在尿液毒品檢測部分，除了每年1次的體檢外，每季還會抽檢，每名駕駛每年至少會被抽測1次。

趙正宇認為每季才抽測1次不夠，要求每個月都檢測，杜微說會一併納入檢討。（編輯：張芷瑄）1111116