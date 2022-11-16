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老婦手臂長「巨角」 家屬請示媽祖獲仙界轉診單

2022/11/16 17:29（11/16 17:41 更新）
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秀傳紀念醫院一般外科主治醫師黃漢斌指出，住彰化縣的91歲老婦人手臂長出長7公分、寬4公分「皮角」，是角質過度增生的病灶，時常會在醫學期刊看到個案報告，皮角是緻密過度角化物質的錐形突起，類似動物的角，但不像動物那樣具中央骨核心。（黃漢斌提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月16日
秀傳紀念醫院一般外科主治醫師黃漢斌指出，住彰化縣的91歲老婦人手臂長出長7公分、寬4公分「皮角」，是角質過度增生的病灶，時常會在醫學期刊看到個案報告，皮角是緻密過度角化物質的錐形突起，類似動物的角，但不像動物那樣具中央骨核心。（黃漢斌提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月16日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）一名老婦人手臂長出巨大「皮角」，就像動物長角，家屬原要帶至台北就醫照顧，先詢問媽祖卻指示到彰化秀傳醫院找醫師黃漢斌治療，彷彿來自仙界的轉診單令人直呼是媽祖保佑。

秀傳紀念醫院一般外科主治醫師黃漢斌日前透過臉書（Facebook）粉絲專頁表示，一名住彰化縣的91歲老婦人日前右前臂包著紗布進入診間，住台北的子女陪同就醫並述說求診由來，家屬指原想帶媽媽到台北治療，但媽祖指點迷津一定要找彰化秀傳醫院的黃漢斌醫師。

家屬遞上這張「仙界轉診單」，紙張黑字寫著「懇請聖母賜開刀符令」，後面藍字接著寫上「秀傳紀念醫院黃漢斌，一般外科」。黃漢斌今天接受媒體聯訪表示，家屬原要帶老婦到台北醫治，但先到桃園龍德宮請媽祖指點迷津，媽祖指示要到彰化秀傳，他也感到驚訝。

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黃漢斌說，老婦人手臂長出長7公分、寬4公分「皮角」，是角質過度增生的病灶，時常會在醫學期刊看到個案報告，皮角好發暴露陽光部位如面部、頭皮、耳廓、鼻子、前臂和手背，是緻密過度角化物質的錐形突起，類似動物的角，但不像動物那樣具中央骨核心。

黃漢斌說，皮角是一種罕見疾病，歷史上與魔鬼和魔法神話奇幻故事有關，雖然80%的病變與角基部良性病變如病毒疣或脂漏性角化症有關，但仍有20%到30%機會與惡性腫瘤有關，其中最常見是鱗狀細胞癌，老婦的皮角移除後採樣送驗，初判以良性病毒疣機率較高。（編輯：謝雅竹）1111116

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