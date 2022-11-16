鼓勵中高齡就業 企業打造友善銀髮職場環境

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（中央社記者張雄風、實習記者胡翔惠台北16日電）少子化及人口老化成為勞動市場將面臨的難題，許多企業順應趨勢，像是統一超商、藏壽司等企業，皆為年長者打造合適福利制度，讓中高齡者回到友善的工作職場。

藏壽司特別為中高齡工作者研發新創職務「品質衛生維護人員」，將講求速度的出餐工作交給年輕人，需要細心清潔、備料的作業交給中高齡者，讓員工們發揮所長。

目前全國的統一超商已有7家樂齡門市，從省力化、適齡化、經營模式3大方向著手，像是考慮到中高齡者體能及記憶力，適時的調整排班、制定專屬「樂齡學習計畫表」，以及辦理專屬教育訓練，推動「師徒制」、「青銀合作」，讓他們以舒適的步調適應工作內容。

群創光電公司今年5月成立「樂齡發展部門」，特別重視工作輪調，以培育資深員工第二專長；提倡「青銀共融」，鼓勵年長的資深同仁，將經驗教材化，傳承給下一代。另外，也關心中高齡工作者生活、工作、健康方面等，像是提供大尺寸電腦螢幕、彈性排班、特別安排離辦公室較近的專屬車位、和營養師合作改善健檢狀況等，希望延長中高齡同仁退休時間，繼續留任。

根據國發會的推估，2025年65歲以上老年人口占比會大於20%，代表中高齡及高齡族群將成為勞動市場中重要的人力資源。

勞動部今天在格萊天漾大飯店舉行「2022促進中高齡者及高齡者就業績效獎」頒獎典禮，勞動部長許銘春親自頒獎。今年報名件數超過150件，是歷來最多，涵蓋製造業、餐飲業 、醫療業、休閒旅遊業，12件脫穎而出，其中包括藏壽司、統一超商、群創光電。

許銘春表示，少子化及人口老化是勞動市場要面臨的難題，今天獲獎單位都很有遠見，看見未來勞動市場趨勢，善用中高齡員工。這也會提升年輕員工留任率，有助企業永續經營。

許銘春說，希望透過頒獎典禮讓更多人知道績優事蹟，企業、勞工共同合作，打造友善的中高齡及高齡者職場環境。（編輯：陳政偉）1111116