亞洲步道大會12/1登場 3條國家綠道分享國際

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台灣千里步道協會今天表示，第4屆亞洲步道大會12月1到5日舉辦，主題為「齊聚 夢想之路」，將有10國或地區、25個步道組織與單位、90名外賓參與，台灣3條國家綠道將與國際分享。

台灣千里步道協會今天發布新聞表示，這次5天活動包含12月1日的「亞洲步道聯盟會員年會」、12月2、3日的「國際綠道研討會」，以及12月4、5日的3條「國家綠道徒步嘉年華」，其中也會穿插城市散步、文化之夜等活動，副總統賴清德將出席晚宴。

而且研討會上會有農委會林務局、客委會等國家綠道主管機關與會分場報告，期間舉辦的淡蘭徒步嘉年華將結合交通部觀光局的芒花季擴大舉辦，並將安排外賓走訪山海圳、樟之細路，也將安排部分外賓在台北大縱走路段上體驗手作步道。

台灣千里步道協會說，這次活動可說是疫後首度規模盛大的國際盛事，除亞洲步道聯盟成員的日、韓、蒙古、不丹之外，美、加、澳、匈牙利、土耳其、黎巴嫩、香港也將有成員來台與會。

而這次人數最多的參與國是來自韓國的46人，單一步道組織參加人員最多的是日本「宮城偶來」20人，而且被譽為日本全職長距離健行者的齊藤正史，將在台停留70天，預計走遍3條國家綠道與台北大縱走，為日本戶外雜誌報導台灣步道。

另外，台灣千里步道協會也說，加拿大布魯斯步道將藉由來台參加盛會的契機，與農委會林務局主管的山海圳國家綠道締結「友誼步道」，除將在國際綠道研討會開幕式上簽署文件，也將在12月3日走訪山海圳徒步嘉年華時，於特富野古道口完成互設指標的儀式。

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還有日本宮城偶來也將與淡蘭跨縣市平台夥伴商討、籌備未來締結友誼步道的準備事宜。而與會人士也將研討疫情、氣候變遷、高齡社會等對步道運動的影響。

台灣千里步道協會重申，台灣為一座多山的島，長距離步道具備「山與海距離很近」、「豐富多樣的植被林相」、「族群多樣性豐富」、「隨處可見的山環繞」、「有便捷的大眾運輸，可及性高」5大特色，這次將好好把握機會，向國際行銷台灣步道。（編輯：陳政偉）1111116