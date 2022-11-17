吳德榮：好天氣持續至19日 西半部清晨易有霧

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來一週無冷空氣影響，至19日各地大都晴朗穩定，西半部清晨有霧、南部空氣品質不佳；20、21日大台北、東半部轉有局部短暫雨，23日降雨範圍再擴大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一週無強北方系統冷空氣影響。今天至19日各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨；各地氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼；西半部清晨易有局部霧，南部空氣品質不佳。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，今天環境風場為偏東風，西半部地區位於背風區，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東及馬祖、澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部及金門為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，20、21日東北風略增強，迎風面大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣；北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無變化；22日東北風減弱，天氣好轉。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，23日東北風併南方水氣，降雨範圍擴大，但已為第7天模擬，有「不確定性」，模式會再調整，需再觀察。（編輯：方沛清）1111117