天氣好轉西半部有霧 20日起北部變天

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中央氣象局表示，17日基隆北海岸、宜蘭仍有短暫雨，但降雨逐漸緩和，西半部、馬祖夜晚清晨易有局部霧；預計20日北部開始變天。圖為民眾撐傘走在基隆海洋廣場附近。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局今天表示，明天基隆北海岸、宜蘭仍有短暫雨，但降雨逐漸緩和，持續至19日，提醒西半部、馬祖夜晚清晨易有局部霧；預計20日北部開始變天、21日起中南部山區也有短暫雨。

中央氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生、基隆北海岸亦有局部大雨發生。

氣象局預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天迎風面還是會有一點雨勢，但與今天相比趨緩，基隆北海岸、宜蘭仍有短暫雨，大台北、桃園、花東則是零星雨，其他地方則是多雲到晴。

曾昭誠提醒，今晚起至19日的夜晚清晨，西半部、馬祖地區易有霧或低雲，影響能見度。

曾昭誠說，明天起天氣逐漸穩定、氣溫略為上升，預估會維持到19日。20日起東北季風增強，但冷空氣影響不大，大台北、東半部降雨增加，受到多雲、降雨的影響，北部、東北部稍微降溫。

曾昭誠說，21日起除東北季風持續影響外，自菲律賓至南海一帶會有南方雲系北移通過台灣，降雨增加，北部、東半部有短暫雨，中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，至於實際降雨情況則須再觀察，類似的天氣預計影響至23日；各地溫度稍降，低溫約攝氏20至21度，高溫約23至25度。

曾昭誠說，預估21日起影響台灣的南方雲系，目前的資料看來影響台灣期間不致發展成熱帶擾動或熱帶性低氣壓，但在進入南海之後不排除會有加強組織的情況，但屆時對台灣已經沒有直接影響。（編輯：陳政偉）1111116