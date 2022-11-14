東北部防大雨、中南部有霧 19日觀察熱帶擾動

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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天說，明天及16日水氣偏多，東北部防大雨，基隆北海岸、花東有較大雨勢，中南部有局部霧；19日起南海有熱帶擾動發展，加上東北季風再增強，台灣轉濕冷，持續至下週。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天、16日東北季風減弱，但水氣、雲量偏多，溫度並未回升，桃園以北、東半部、恆春半島、馬祖會有局部短暫雨，東北部留意大雨，基隆北海岸、花東有局部較大雨勢。

林定宜指出，預估明天、16日全天氣溫約在攝氏21至25度間；中南部低溫約21至23度，高溫約30、31度，日夜溫差大；東半部整天則是在23至26度間；明天、16日天中南部清晨易有局部霧或低雲，影響能見度。

林定宜表示，17日、18日各地大多為多雲到晴，僅大台北山區及東半部地區有零星短暫雨，各地會稍微回溫。

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林定宜說，預估19日至21日東北季風增強，另外，南海有熱帶擾動發展，台灣附近水氣增多，各地偏濕涼，低溫約20度以上；22日之後東北季風再增強，會有明顯降溫，體感上會再更涼，至於實際降溫幅度，則須視東北季風增強的情況而定，需要再觀察。

林定宜說，預計19日起南海一帶有熱帶擾動發展，水氣增多，一直持續到下週，但目前各國模式模擬熱帶擾動的強度仍有很大落差，由於其生成緯度偏低，台灣近期主要受冷高壓影響，因此就算發展為熱帶性低氣壓或是颱風，往北接近台灣的機會也不高，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1111114