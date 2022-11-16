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宜蘭大雨特報 吳德榮：桃園以北午後天氣好轉

2022/11/16 08:33（11/16 08:53 更新）
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（中央社記者張雄風台北16日電）中央氣象局今晨發布宜蘭大雨特報。氣象專家吳德榮指出，今天上半天桃園以北有局部短暫雨，午後好轉；明天至19日大致晴朗穩定，20日起東北風增強，大台北及東半部再轉涼有雨。

中央氣象局今天清晨發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，今天宜蘭地區有局部大雨發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天上半天桃園以北及東半部偶有局部短暫雨，下午起水氣通過、天氣好轉，東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至19日各地大都晴朗穩定，僅東半部偶有局部少量降雨；各地氣溫逐日漸升，白天舒適微熱、早晚涼；20、21日東北風略增強，迎風面的大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南仍為晴時多雲的天氣，北台氣溫降、稍轉涼，其他地區氣溫稍降、影響很小。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，22日南海有水氣北上，降雨範圍逐漸擴大，但已為第7天模擬，有「不確定性」，影響程度需再觀察。（編輯：戴光育）1111116

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