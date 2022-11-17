滑雪業績超越疫情前 日本北海道最受台旅客歡迎

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（中央社記者余曉涵台北17日電） 隨著各國陸續在今年開放邊境，今年冬天也迎來一波滑雪潮，根據旅遊業者統計，與疫情前的同期相比，滑雪業績已經增長超過25%，其中日本北海道更是最受台灣旅客歡迎。

隨著COVID-19疫情邁入後疫情時代，各國也陸續在今年開放邊境，讓今年冬天的滑雪超夯，旅遊業者Club Med發布新聞稿表示，今年業績表現亮眼，截至目前為止與疫情前（2019年）同期相比增長超過25%，其中台灣旅客追雪最愛日本北海道，不畏機票飆漲，冬季訂單占比衝破8成5。

Club Med指出，日前針對450名受訪者進行「2023海外滑雪旅遊意向調查」，台灣旅客滑雪最想去的心願排行榜前3名依序分別為日本、歐洲和加拿大，其中超過8成旅客傾向拉長旅遊天數（至少6天以上）展開定點漫旅。

調查更進一步發現，在日本機票漲幅高達5成前提下，但仍有超過半數旅客視日本北海道為滑雪假期首選，除滑雪，旅客更渴望能同時品嘗在地美食，享受日式溫泉、露天風呂，和親友共度歡樂時光。

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Club Med指出，超過6成台灣旅客考量歐洲國家機票漲幅較低，認為冬季朝聖歐洲阿爾卑斯山滑雪的性價比最高，除期待能在滑雪假期中品嘗阿爾卑斯山料理，探訪更多知名景點和深度雪地體驗（雪地健行、狗拉雪撬）親近大自然，亦是台灣旅客國人赴歐滑雪旅遊的下訂關鍵。

看準疫後滑雪商機， Club Med持續加速拓展全球滑雪度假村版圖今年底「日本北海道Kiroro Peak行館」即將於12月15日全新落成；義大利西北部的普拉格拉托（Pragelato）雪村也即將於12月完成餐廳、滑雪中心等公共設施升級；Club Med加拿大首座雪村去年底於魁北克夏洛瓦盛大開幕。（編輯：陳政偉）1111117