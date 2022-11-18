中美洲3友邦咖啡展設攤 與外交部推廣精品咖啡豆

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外交部次長俞大㵢（圖）18日出席2022台灣咖啡展，並在中美洲館與各國大使享用咖啡。中央社記者游凱翔攝 111年11月18日

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（中央社記者游凱翔台北18日電）2022台灣國際咖啡展今天登場，中美洲經貿辦與友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯在場設置「中美洲館」，推廣3友邦帶來的頂級精品豆，同時外交部次長俞大㵢更與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖共同沖煮咖啡。

「2022台灣國際咖啡展」今天起一連4天在台北南港展覽館一館登場，超過上百知名廠商及咖啡豆品牌齊聚一堂，尚未進入場館便聞陣陣咖啡香氣。

中美洲經貿辦事處（CATO）與友邦貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯3國合作設置「中美洲館」，更邀請世界咖啡師大賽冠軍吳則霖合作，與外交部次長俞大㵢、國際精品咖啡協會（SCA）主席巴里沃斯（Juan Luis Barrios，另譯，巴力歐斯）沖煮咖啡，並與宏都拉斯大使布羅德（Harold Burgos）、貝里斯大使碧坎蒂（Dr.Candice Pitts）、瓜地馬拉大使巴迪亞（Oscar Padilla Lam）及中美洲經貿辦事處主任廖鴻達享用。

活動一開始，首先由吳則霖與民眾互動，並分享沖煮咖啡的技巧，與會民眾則踴躍提問，場面活絡，隨後則與俞大㵢共同沖煮咖啡，俞大㵢品嚐後大讚：「冠軍教的就是不一樣」；巴里沃斯則指出，台灣政府及人民讓人感覺到相當親近，很高興能參與這次的展覽。

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中美洲經貿辦分享，台灣人愛喝咖啡，近4成台灣民眾每天會喝一杯以上咖啡，平均每人每年咖啡消費量約100杯，咖啡產業總營業額可達新台幣近千億元、產值驚人。

中美洲經貿辦指出，台灣咖啡市場潛力深受中美洲友邦重視，宏都拉斯、瓜地馬拉及貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦今年共同籌劃「中美洲館」參展，除了精選12家台灣進口商駐攤推廣友邦優質咖啡外，更是睽違兩年多來，首度有來自3友邦協會代表及咖啡、可可業者共9人訪台，帶來最頂級咖啡豆搶攻台灣疫後黑金市場，開拓合作商機。（編輯：蘇志宗）1111118

外交部次長俞大㵢（右）18日與友邦共同出席2022台灣咖啡展。中央社記者游凱翔攝 111年11月18日