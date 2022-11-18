南市安南醫院BOT案 再獲全國金擘獎殊榮

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（中央社記者張榮祥台南18日電）台南市安南醫院BOT案今年再次挑戰申請第20屆「金擘獎」，在眾多案件中脫穎而出，再度獲得「民間經營團隊『唯一』特優獎」，成為本屆大贏家之一。

位於台南市安南區的安南醫院，這次是繼第13屆金擘獎榮獲民間經營團隊特優獎項後再度獲獎，財政部將於18日在台北國際會議中心舉行頒獎典禮，院長林聖哲將出席領獎。

民國98年10月南市府公告市立安南醫院BOT案招標，由中國醫藥大學附設醫院獲最優申請人，在雙方簽約後開啟安南醫院50年的興建營運期。中國醫藥大學支持並挹注重大投資，安南醫院不僅是南台灣第1座BOT醫院，也是雲嘉南地區唯一通過美國JCI國際醫院評鑑。

台南市政府衛生局今天新聞稿表示，安南醫院在地深耕多年，充實地方醫療資源，也節省政府財政支出，截至110年底總投資金額約新台幣56億4900萬元，不僅以提供市民最高品質醫療服務為目標，並提供優質工作環境與就業機會，逾1500位員工，設籍台南市員工佔比76.2%，實踐台南人「在地安居樂業」願景。

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衛生局醫事科表示，安南醫院全年全天候、全方位、全心全力投入預防、醫療、復健、長照領域。除原有服務規模中西醫治療門診、健檢中心、復健治療、精神急性病床、護理之家、安寧照護病房專區、精神慢性病床。

並陸續成立13個特色醫療中心，包括國際代謝形體醫學中心、睡眠中心、高壓氧暨傷口照護中心、消化器整合治療中心、癌症中心、兒童聯合評估中心、微創血管介入中心(獲得國家品質標章)、腦中風中心、心血管中心、關節照護中心、脊椎照護中心、細胞治療中心及全國首創的憂鬱症中心，執行以病人為中心，整合多專科醫師團隊提供連續性、全方位的治療計畫，提供病人最好的醫療服務。（編輯：孫承武）1111118