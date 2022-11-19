跨性別追悼日 13幅攝影作品11/20上線分享故事

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）台灣伴侶權益推動聯盟今天表示，11月20日是跨性別追悼日，已將11月4日到6日舉辦的「2022看見跨性別藝文展」13幅作品上線，搭配語音導覽，分享跨性別故事。

為讓社會認識、看見跨性別，伴侶盟於今年3月啟動「看見跨性別攝影比賽」徵件活動，為期5個月，共收到95件作品，經由清大中文系副教授楊佳嫻、攝影師鐘聖雄、酷兒藝術家余政達、非二元性別者強納森、台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯組成的評審團，評選出首獎、二獎、三獎與佳作。

首獎作品「也」由曾子芮榮獲，作品透過光與影的交織，呈現身體中所潛藏的可能與流動性。伴侶盟說，余政達讚賞作品中同時呈現「男性身體的陽剛」與「女性姿態、手部的柔美」，被拍攝者輪廓的美，已經不需要去定義與分辨性別。

第2名作品「FREE自由」則呈現主角Birdy剛進行平胸手術後的傷痕，但Birdy的神情與肢體非常自在的迎向窗外。被拍攝者Birdy說明，照片是在剛手術後2個月時拍攝，在賀爾蒙療法下，現在已經不是照片中的模樣，他很開心能記錄下身體轉變的過程。

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第3名作品Define yourself是一幅主角雌雄難以辨識的黑白照。攝影師Wi說明，黑白色讓作品更能被寬廣解讀，無論主角是美醜、男女、又或是什麼性傾向，都不想、也不用被定義。

相關作品，伴侶盟搭配跨性別主體講座、紀錄片放映、變裝表演、議題演講等方式，於11月4到6日在台北二空間舉辦「100 WAYS TO SEE TRANSGENDER：2022看見跨性別藝文展」，吸引超過400人次參加；因應明天就是跨性別追悼日（Transgender Day of Remembrance，TDoR），已將13幅作品上線展出http://bit.ly/3OodseP，並搭配語音導覽，盼藉此讓跨性別的故事被更多人聽到。（編輯：陳政偉）1111119