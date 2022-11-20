吳德榮：北東易有雨 西半部晴時多雲

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氣象專家吳德榮表示，20、21日北海岸、東半部及大台北東側易有雨，西半部仍為晴時多雲的天氣。圖為18日民眾在高雄大港橋周邊散步。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北20日電）氣象專家吳德榮表示，今明2天北海岸、東半部及大台北東側易有雨，西半部仍為晴時多雲的天氣；23日至25日鋒面南下加上南方水氣，雨區擴大至中部以北，南部也有局部降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天受微弱東北風影響，北海岸、東半部有局部雨，大台北東側也有局部短暫雨，西半部仍為晴時多雲的天氣。

吳德榮提醒，今明2天中南部清晨易有局部霧，南部空氣品質仍不佳；北台灣稍轉涼，其他地區氣溫無明顯變化。22日東北風減弱，白天為空檔，各地氣溫升，晚間開始水氣漸增、天氣漸轉變。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，23日起至25日鋒面南下併南方水氣，影響範圍大，並有較大雨勢，中部以北有局部雨，南部偶有局部降雨，但各地降雨的時空分布，歐、美模式模擬並不完全一致，有「不確定性」，應持續觀察。

吳德榮提到，預估投票日（26日）受東北季風影響，迎風面偶有雨、背風面晴，氣溫略升。（編輯：戴光育）1111120