台灣美食餐車巡迴韓國 珍奶及礦工便當攬客

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（中央社記者余曉涵台北20日電）為了吸引韓國民眾來台觀光，交通部觀光局在韓國舉辦台灣美食餐車巡迴活動，要用最具台灣味的礦工便當與珍珠奶茶，擄獲韓國旅客的心。

觀光局今天發布新聞稿表示，為吸引韓國民眾來台觀光，觀光局16日起在韓國舉辦為期5天的台灣美食餐車巡迴活動，途經釜山、大邱、光州等主要來台客源地區，最終站於首爾登場。

觀光局表示，美食餐車活動社群打卡數達500多篇，獲得廣大討論，在首爾最終站，觀光局代言人金宰佑夫妻攜手親臨現場，同時與吉祥物喔熊組長一起為台灣觀光應援加油，雙方超有愛與現場民眾同樂互動，台灣邊境開啟後在韓國的首場大型實體活動，同時在線上及線下吸引韓國民眾的目光。

觀光局指出，餐車活動的台灣美食是提供韓國民眾指名造訪的野十金九路線中（野柳、十分、金瓜石、九份），最具台灣味的礦工便當與珍珠奶茶為餐點，其中礦工便當豐富營養均衡，內有排骨，還有豐盛小菜、雞蛋等配料。

在金瓜石當地體驗礦工便當除享用美食以外，還可以把餐盒餐具帶回家作紀念，廣受韓國民眾喜愛。

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金宰佑夫妻表示，很高興可以台灣觀光代言人身分參加這次活動，提到台灣，很多人必定會前往夜市、品嚐小吃，其實台灣也有很多在地特色料理，更有值得嘗試的米其林與必比登推薦餐廳。

觀光局說，美食或特色小吃一直是國際旅客來台主要的吸引力之一，也是台灣推動國際旅客來台的重要元素，這次活動主打以台灣美食打動韓國民眾，吸引其疫後選擇台灣為首選出國旅遊目的地，重溫台灣人的熱情、享用多樣的美食及體驗多元的觀光活動。（編輯：管中維）1111120