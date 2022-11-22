新北市加入Google環境永續平台 用數據推動減碳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北22日電）Google今天宣布，旗下針對城市與地區打造的環境永續平台Environmental Insights Explorer（EIE）已拓展至台灣，新北市成為台灣首個加入此平台、呈現環境數據的城市，運用數據推動減碳政策。

Google透過新聞稿說明，將於近期推出EIE網站的繁體中文版，此平台目前已蒐集超過4萬個城市或區域的建物與交通工具碳排放量、太陽能發電潛能等公開資訊，供大眾瀏覽與利用，Google透過結合機器學習技術，協助政府單位與城市決策者運用數據分析、尋找減碳解決方案。

新北市成為全台第一個加入EIE、呈現城市永續相關資訊的城市。新北市交通局透過EIE平台服務，簡化資料蒐集作業、取得更完整的碳排資訊，並藉此分析相關數據、採取行動，在推動綠能運具相關政策上獲得幫助。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，Google將EIE服務拓展至台灣，希望能成為政府單位、城市規劃者及社會大眾找到落實減碳行動的助力，也希望邀請更多夥伴加入，讓世界看見台灣的永續推動成果。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

EIE由Google及全球氣候與能源市長聯盟（GCoM）共同打造，於2018年推出，透過Google的資料數據與人工智慧（AI）模型功能，能計算出全球各城市和地區的碳排放預估值及減碳潛力，並開放大眾參考、取用。

EIE平台提供1座城市或區域內的3項核心洞察數據，包含建築物排放量、交通工具排放量、屋頂太陽能發電潛力。負責打造EIE工具的Google團隊正持續進行各項全新實驗，拓展更多實用的資料分析功能，例如空氣品質、綠覆率等。（編輯：張均懋）1111122