確診無法投票挨轟搶當大法官 薛瑞元：依法行政

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九合一大選碰上疫情，確診者無法投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安批衛福部長薛瑞元（圖）把自己當大法官，薛瑞元表示，行政機關依法行政。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）九合一大選倒數，今年選舉首次碰上疫情，確診者無法投票，國民黨台北市長候選人蔣萬安批衛福部長薛瑞元把自己當大法官，薛瑞元表示，行政機關依法行政，這是行政法學的基礎。

薛瑞元今天出席立法院衛環委員會，針對「少子女化危機下，現行業管政策作為總檢討（含兒少自殺防治），及如何建構橫跨醫衛與社政專責單位，藉以發揮跨部會施政整合、規劃與執行等效益」進行專題報告，並備質詢。

薛瑞元會前接受媒體聯訪，被問及日前解釋確診民眾無法投票是為公共利益的限制措施，被蔣萬安批評剛當部長，又來搶大法官工作，如何看待這個說法，他說，實在是懷疑蔣萬安的法律學位是如何來的，行政機關依法行政，任何作為、決策都應該會進行合憲性的確信，這是行政法學的基礎。

中央流行疫情指揮中心昨天在疫情記者會中重申，26日選舉當天投票所設立防疫專用通道與遮屏，給發燒民眾使用，並非提供COVID-19確診者，再次提醒確診者依法須於指定處所隔離，禁止外出。

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至於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近2週確診致死率，台灣在全球排名位居第3高，薛瑞元解釋，死亡人數是落後指標，反映的是幾週前疫情之下的可能死亡狀態，現在才表現出來。

薛瑞元進一步說明，致死率的分母是確診數，在台灣近幾週新增確診數持續快速降低情況之下，作為分子的死亡人數不變，短期致死率才會較高，「用這種短期數據解釋，就是醜化防疫績效的選舉操作」。（編輯：方沛清）1111123