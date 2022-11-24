更多編輯台推薦新聞：
日本進球兩大功臣 堂安律和淺野拓磨都曾旅德
運動

日本進球兩大功臣 堂安律和淺野拓磨都曾旅德

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包2/300
首頁 / 生活

王必勝樂見疫後新生活 感慨選舉操作抹黑防疫英雄

2022/11/24 13:52（11/24 14:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
防疫指揮官王必勝（前左）24日發文表示，遺憾見到防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，他會用正面積極態度繼續努力。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
防疫指揮官王必勝（前左）24日發文表示，遺憾見到防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，他會用正面積極態度繼續努力。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，解封後看到大家回歸正常生活很感動，但遺憾的是防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，他說，會用正面積極態度繼續努力。

王必勝在臉書發文，以「指揮中心第1040天」為題，回顧走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情點滴。

王必勝說，前2天到醫院負壓隔離病房、集中檢疫所、疫情監測中心跟第一線的夥伴打氣，「沒錯，我們仍在各自防疫崗位上努力。」不論是清零或共存，不論疫情嚴峻或緩和，雖然快3年了，每一個防疫人員依舊盡力把工作做好。

王必勝表示，他記得高雄市長陳其邁在疫情初期的時候說過：「我們學這行的，難得能有這個機會在國家危難時貢獻心力，一輩子都值得了。」

王必勝提到上個週末在台北到處走走，看到商店、餐廳、夜市人潮洶湧，各種聚會活動蓬勃舉辦，且國境解封後人流持續增溫，看著大家的生活恢復正常，整個社會邁步向前，覺得一切的努力都值得了。

王必勝說，但很遺憾的是防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸。鋪天蓋地的抹黑扭曲，無止盡的疲勞轟炸，無非是想要抹煞曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的防疫英雄。

王必勝表示，更深層的惡意是要讓台灣人失去自信，不敢說出自己的好，「但隨著事實逐一的呈現，大家會發現這些惡意的操作都是編造放大，刻意混淆視聽，相信人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道」。

王必勝強調從事公職以來，始終是以正向的態度面對工作和社會，也希望自己和團隊能彰顯出台灣人的素質、台灣人的優秀、以及台灣人的良善。「我不知道仇恨暗黑是否終究仍會壓倒我們，但只要還有為人民服務的機會，仍會用一貫的正面積極態度，繼續努力下去」。

王必勝也說，希望人民能給為防疫貢獻的戰士們尊重和肯定，更希望人民能肯定這些防疫好成績，自信地邁向疫後的新世界。（編輯：張芷瑄）1111124

#王必勝
#台灣人
#陳其邁
王必勝
第8輪快篩實名制12/1開跑 幼兒長者可再免費領5劑 台灣染疫致死率全球第3高？ 王必勝：截取短期統計誤導
陳其邁
肯定陳其邁照顧民眾健康 高市醫師公會送「邁邁熊」 柯志恩公布競選主題曲 「留一盞燈」照亮青年返鄉路
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
全球疫情緩穩 印度取消旅客健康申報規定