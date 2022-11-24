王必勝樂見疫後新生活 感慨選舉操作抹黑防疫英雄

防疫指揮官王必勝（前左）24日發文表示，遺憾見到防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，他會用正面積極態度繼續努力。（圖取自facebook.com/victor.wang.71465）

（中央社記者沈佩瑤台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，解封後看到大家回歸正常生活很感動，但遺憾的是防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸，他說，會用正面積極態度繼續努力。

王必勝在臉書發文，以「指揮中心第1040天」為題，回顧走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情點滴。

王必勝說，前2天到醫院負壓隔離病房、集中檢疫所、疫情監測中心跟第一線的夥伴打氣，「沒錯，我們仍在各自防疫崗位上努力。」不論是清零或共存，不論疫情嚴峻或緩和，雖然快3年了，每一個防疫人員依舊盡力把工作做好。

王必勝表示，他記得高雄市長陳其邁在疫情初期的時候說過：「我們學這行的，難得能有這個機會在國家危難時貢獻心力，一輩子都值得了。」

王必勝提到上個週末在台北到處走走，看到商店、餐廳、夜市人潮洶湧，各種聚會活動蓬勃舉辦，且國境解封後人流持續增溫，看著大家的生活恢復正常，整個社會邁步向前，覺得一切的努力都值得了。

王必勝說，但很遺憾的是防疫及疫苗「獲選」為政治和選舉仇恨操作的主軸。鋪天蓋地的抹黑扭曲，無止盡的疲勞轟炸，無非是想要抹煞曾經在危難中挺身而出、盡心盡力的防疫英雄。

王必勝表示，更深層的惡意是要讓台灣人失去自信，不敢說出自己的好，「但隨著事實逐一的呈現，大家會發現這些惡意的操作都是編造放大，刻意混淆視聽，相信人民的眼睛是雪亮的，是非曲直終有公道」。

王必勝強調從事公職以來，始終是以正向的態度面對工作和社會，也希望自己和團隊能彰顯出台灣人的素質、台灣人的優秀、以及台灣人的良善。「我不知道仇恨暗黑是否終究仍會壓倒我們，但只要還有為人民服務的機會，仍會用一貫的正面積極態度，繼續努力下去」。

王必勝也說，希望人民能給為防疫貢獻的戰士們尊重和肯定，更希望人民能肯定這些防疫好成績，自信地邁向疫後的新世界。（編輯：張芷瑄）1111124