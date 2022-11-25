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中油持續吸收油價漲幅 汽柴油下週估降1角

2022/11/25 10:37（11/25 11:14 更新）
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中油預估28日凌晨0時起，汽、柴油每公升調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
中油預估28日凌晨0時起，汽、柴油每公升調降新台幣0.1元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）市場謠傳石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）擬於12月決議增產原油每日50萬桶，國際油價應聲下跌。中油持續實施油價平穩雙機制，預估28日凌晨0時起，汽、柴油每公升調降新台幣0.1元。

按照預測狀況，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升26.9元。

根據中油浮動油價公式，累算至11月24日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶82.28美元，較上週88.92美元下跌6.64美元；新台幣兌美元匯率為31.167元，較上週31.133元貶值0.034元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲1.4元，柴油調漲2.5元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估11月28日凌晨0時起，汽、柴油每公升調降0.1元。（編輯：趙蔚蘭）1111125

#中油
#油價
#汽柴油
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