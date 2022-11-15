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中油擬提分年增資計畫 曾文生：會考慮各種做法

2022/11/15 12:35（11/15 13:00 更新）
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圖為觀塘工業區開發及第三天然氣接收站去年12月施工情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）媒體報導中油擬提出新台幣千億元的分年增資計畫，以緩解財務壓力。經濟部次長曾文生今天坦言，確實有此財務需求，但尚未看到中油完整計畫，政府會考慮政府挹注資金、增資等不同做法。

俄烏戰爭持續，燃煤、天然氣等國際燃料價格居高不下，台電、中油面臨虧損壓力，其中台電已在7月調整電價，也獲得經濟部同意增資1500億元，緩解財務壓力。

中油配合平穩物價政策等需求，持續吸收油、氣價格波動，虧損因此擴大，除透過調漲電業氣價因應，媒體報導指出，中油以推動三接外推、七接等建設因素，將向經濟部提「分年增資案」，要自2024年起分年增資，金額不少於1000億元。

曾文生今天出席「推進智慧電網 邁向全球淨零永續未來－2022產官學高峰論壇 」時回應，這要等中油先提出計畫，但他坦言確實「財務上有需要」。

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曾文生解釋，對於能源價格問題，有些國家會把民營的能源事業再度重新國有化，因此無論是調整電價、以政府資金挹注或是增資等，都是台灣會參考國際因應的做法，只要能發揮功能的，都會一併考慮。

至於中油是否已向經濟部口頭報告增資規劃，曾文生表示，對於中油要如何增資，包括要透過什麼管道、形式來增資等細節，都還需要詳細討論，目前尚未看到中油完整的計畫。（編輯：張良知）1111115

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