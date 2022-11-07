護大潭藻礁 中油：引進OECM比劃設保護區更有效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中油與觀塘工業區（港）生態保育執行委員會7日舉辦「藻回初衷 聚礁未來」觀塘生態保育成果發表會，董事長李順欽（右）表示，4年下來，一級保育類的柴山多杯珊瑚族群數從 75 群株增加至100 群株以上，並宣示全力守護藻礁的決心。中央社記者曾智怡攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）珍愛藻礁聯盟主張以野生動物保育法將大潭劃設保護區。中油認為，最符合大潭現狀且保護資源最豐富的保育方式，是引進目前國際保育界的主流「OECM（其他有效保育區）」，更強調有效管理，盼藻礁聯盟與國際接軌。

中油今天發布新聞稿表示，相較於珍愛藻礁聯盟主張以野生動物保育法將大潭劃設保護區，把管理責任歸屬於地方政府，中油主張引進國際現在最熱門的保育趨勢「OECM」，結合中油、桃園市政府、在地NGO等3方公私部門的力量，保護大潭，是最符合目前大潭現狀，且保護資源最豐富的保育方式。

根據海洋保育署的資料，所謂OECM，是指「除了保護區外的特定地理空間範圍內，透過不同方式進行治理及管理，對當地的生物多樣性及相關的生態系功能及服務具有正向及長期永續影響，並具有文化層面、精神層面、社會經濟層面及其他與在地相關的價值」。

至於藻礁聯盟希望將丁種用地變更為國土保安用地，中油認為，不需多此一舉，徒增公務機關繁瑣的行政程序，正因觀塘工業區是「工業區」才會有「丁種建築用地」這個地目，中油在環評審查時已承諾藻礁區G1、G2、G3不開發，環評承諾本身即有環評法的約束。

同時，在觀塘工業區的區域計畫書件上，藻礁區縱然屬於丁種建築用地，但中油已在書件上於該區域「註明不開發」，形同賦予實質的法律效力來保護藻礁，況且所謂的「國土保安用地」其實沒有完全禁止開發，所以中油此舉顯然比變更地目更具有保護效果。

此外，藻礁聯盟3日貼出G2區潮上帶的沙丘照片，影射是第三液化天然氣接收站工程造成的淤積，又在4日公開刪文。中油指出，這當然不是三接施工所引起，因早在三接施工前，G2區的沙丘就存在，有2018年7月16日所拍攝的照片為證。

中油進一步說，當時林務局特別設置定沙籬養灘，在東北季風增強的季節，因風吹沙的關係讓沙丘效應更明顯，這一點當地居民及關心大潭生態的人都相當清楚，與三接施工並無因果關係。

中油樂見藻礁聯盟這次發現質疑錯便主動刪文，但也期盼藻礁聯盟能更審慎，「不要一直帶著有色的眼光，看待大潭生態的各種自然變化」。（編輯：郭無患）1111107