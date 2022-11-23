美：G7很快就會宣布對俄羅斯石油設價格上限

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國財政部一名高層官員今天表示，七大工業國集團（G7）應該很快就會宣布對俄羅斯石油出口實施價格上限，未來可能採行一年調整數次的方式，而非每月更動價格上限水準。

路透社報導，美國等G7成員國和歐盟及澳洲預計將在12月5日對俄國海運石油出口實施價格上限，作為懲罰莫斯科入侵烏克蘭的部分制裁措施。

這項前所未見的舉措目的在於減少俄羅斯石油收入流向戰爭機器，同時讓俄油持續流入全球市場，以防油價飆升；明年2月5日起，俄國石油產品也將受到同樣的限制。

這名財政部官員告訴記者，歐盟正就價格上限與成員國進行磋商。他說：「我們希望他們能以相對快的速度完成磋商，好讓整個聯盟能夠做出相關宣布。」

一名熟知內情的消息人士透露，在歐盟各國大使召開會議後，最快可能明後天就會敲定價格上限。

G7的價格上限將允許企業能在俄羅斯石油價格低於價格上限的情況下，繼續為進口俄國石油到聯盟國家內提供保險、海運與融資等服務。只要低於價格上限，這些國家就能繼續向俄羅斯採購石油。

財政部今天發布指南，詳細說明美國企業應如何提供此類服務而不致受罰。

消息人士本月透露，聯盟國家已同意對俄油設定一個固定價格，而非採浮動價格制，原因是擔心低於油價基準指數的浮動價格可能會讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）輕易藉由減產來操弄機制。俄羅斯是全球最大石油出口國之一。

這名官員表示，華府認為，俄羅斯不會像蒲亭警告的那樣，透過禁止石油出口進行報復。此舉雖可能推高全球油價，但也有可能會損害俄羅斯油田。

這名官員說：「我們沒有理由預期他們會那樣做，因為最終並不符合他們的利益。」由於歐盟和美國對俄羅斯能源進口實施禁令，包括中國和印度在內等買家以折扣價大舉購入俄國石油。

「為抬高價格而採取的任何行動，都會對他們（俄羅斯）的新客戶產生影響，他們希望未來能繼續保有像印度和中國這樣的大客戶。」

這名美國官員還說，聯盟國家預計不會每週或每月調整價格上限水準。

「我們的目標是定期重新審視這個問題，就我而言，每季甚至每半年調整一次是較有可能的做法，因為我們希望的是為市場提供確定性。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1111123