吞嚥不適竟是甲狀腺癌 「推吞觸」3步驟自我檢測

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）6旬李姓婦人感覺吞嚥不適，本以為只是感冒，未料罹患甲狀腺癌。醫師提醒，甲狀腺癌早期無明顯症狀，可用「推、吞、觸」3步驟自我檢測，如發現異常腫塊，應積極就醫治療。

台灣甲狀腺醫護衛教暨健康促進協會理事長諶鴻遠今天在活動中指出，甲狀腺是內分泌器官中癌症發生率最高，好發於40多歲至50多歲，女性患者是男性的3到4倍，位列女性10大癌症第4位。

諶鴻遠說明，早期甲狀腺癌患者中，約9成以上患者腫瘤分化良好、病程進展緩慢，這類患者在手術搭配放射碘治療後，仍有5%到15%無法有效清除癌細胞，平均生存期僅剩3到5年，此時應考慮使用標靶治療。

國家衛生研究院癌症研究所副研究員、成大醫院腫瘤醫學部醫師蔡慧珍分享個案經驗表示，6旬李姓婦人在5年前感覺吞嚥時喉嚨不適，原以為只是一般感冒，經檢查診斷為分化型甲狀腺癌。

蔡慧珍說，李婦經歷3、4次放射碘治療後，腫瘤並未縮小，即使採用標靶治療，腫瘤還是變大，一度面臨無藥可用困境，在家人鼓勵下，加入二線標靶藥物臨床試驗，雖有些腸胃道不適症狀，疾病獲得穩定控制。

蔡慧珍表示，針對晚期分化型甲狀腺癌患者，若放射碘治療無效或不適用，過去僅有一線標靶藥物，因掉髮、手足症候群、腹瀉等副作用，導致15%到20%患者停藥，今年已有新型標靶藥物可用於二線治療。

諶鴻遠進一步說，此新型標靶藥物過去已通過腎臟癌適應症，之後展開甲狀腺癌跨國臨床試驗，台灣共有5家醫學中心、數十名患者參與，並於今年通過適應症。

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當脖子有腫塊應特別注意，諶鴻遠提醒，甲狀腺癌初期無明顯症狀及不適感，民眾平時可利用「推、吞、觸」自我檢測法，及早就醫診療。

「推」是用大拇指加4指，輕推頸部，並注意是否有腫脹的感覺；「吞」則是可於鏡前稍抬高頸部，然後用力吞口水，觀察喉骨附近是否有不尋常凸出物隨氣管上下移動；「觸」是以兩手從前往後或由後往前，沿著後頸檢查甲狀腺對稱性，及是否出現硬塊、腫瘤。（編輯：管中維）1111125