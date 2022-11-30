本土疫情趨緩 薛瑞元：防疫重心轉監測中國

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）國內COVID-19疫情趨緩，衛福部長薛瑞元今天說，將很快鬆綁管制措施，接下來防疫重心會有很大一部分放在監測中國疫情，包括過年返鄉台商等，避免台灣疫情再有一波變動。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，室內唱歌也開放免戴口罩。另外，原先規定宴席不得逐桌敬酒敬茶，12月1日起同步取消。

薛瑞元今天下午出席活動致詞指出，COVID-19疫情肆虐台灣將近3年，已經來到隧道的盡頭，看得到陽光了，所以今天才能有機會齊聚在此。

就整個疫情而言，薛瑞元表示，衛生福利部將會很快速地把一些管制鬆綁，讓民眾慢慢回到正常生活。

不過，薛瑞元強調有件事情仍然要注意，就是中國疫情狀況；中國疫情有點複雜，且最近在管制措施上也引起人民不滿。

薛瑞元進一步指出，再來就是過年，將會有從中國返鄉的台商，因此接下來會把很大一部分防疫重心，放在監測中國方面相關演變，希望不要讓台灣疫情再有一波變動。（編輯：管中維）1111130