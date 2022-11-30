更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包11/300
首頁 / 生活

本土疫情趨緩 薛瑞元：防疫重心轉監測中國

2022/11/30 16:14（11/30 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）國內COVID-19疫情趨緩，衛福部長薛瑞元今天說，將很快鬆綁管制措施，接下來防疫重心會有很大一部分放在監測中國疫情，包括過年返鄉台商等，避免台灣疫情再有一波變動。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降溫，中央流行疫情指揮中心日前宣布12月1日起戶外活動取消全程佩戴口罩規定，室內唱歌也開放免戴口罩。另外，原先規定宴席不得逐桌敬酒敬茶，12月1日起同步取消。

薛瑞元今天下午出席活動致詞指出，COVID-19疫情肆虐台灣將近3年，已經來到隧道的盡頭，看得到陽光了，所以今天才能有機會齊聚在此。

就整個疫情而言，薛瑞元表示，衛生福利部將會很快速地把一些管制鬆綁，讓民眾慢慢回到正常生活。

不過，薛瑞元強調有件事情仍然要注意，就是中國疫情狀況；中國疫情有點複雜，且最近在管制措施上也引起人民不滿。

薛瑞元進一步指出，再來就是過年，將會有從中國返鄉的台商，因此接下來會把很大一部分防疫重心，放在監測中國方面相關演變，希望不要讓台灣疫情再有一波變動。（編輯：管中維）1111130

#薛瑞元
#中國
#台灣
薛瑞元
因應台商春節返台 薛瑞元：維持醫療量能 疫情連4年下降 北藝中心點燈響應世界愛滋病日
COVID-19
日本單週增近70萬例COVID-19 連4週居全球之冠 富士康鄭州廠拚iPhone生產 加碼獎金、邀員工親友入職
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
全球陸續解封 山東卻砸近千億建永久方艙醫院