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東北季風影響北台灣濕涼 沿海風強浪大

2022/12/1 08:12
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（中央社台北1日電）中央氣象局預報，今天東北季風持續影響，中部以北、東北部及東部天氣偏涼，低溫在攝氏16到19度，中南部約19、20度，白天北部及宜花氣溫回升有限，高溫約20到22度，中南部仍有26到30度。

氣象局指出，溫度方面，感受上白天舒適、早晚微冷，請留意溫度的變化；降雨以迎風面為主，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，中部以北及花東偶有局部短暫雨。其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。

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此外，東北風明顯偏強，台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，桃園至雲林內陸地區亦有較強陣風；台中以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率；鄰近海域活動、海上作業請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1111201

#澎湖
#馬祖
#雲嘉南
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