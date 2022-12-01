立委關注去留 潘文忠：未接到職務異動通知

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（中央社記者陳至中台北1日電）九合一選舉結束後，內閣改組傳聞不斷，立委關注教育部長潘文忠，潘文忠表示未有消息，並提到目前最滿意的施政是COVID-19疫情中，學生學習很快恢復正常，大型考試仍順利進行。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會備詢，無黨籍立委黃國書表示，媒體傳出內閣將改組、潘文忠將去職。黃國書為潘文忠抱屈，認為潘文忠在任內沒做錯什麼事，不該成為「戰犯」。中國國民黨籍立委萬美玲也提到，潘文忠二度執掌教育部，合計任期已是史上第2長，關注是否會去職。

對此，潘文忠回應，目前沒有接到告知要異動職務，相關訊息都是從媒體上看到。他也強調，只要在工作上的每一天，都會和教育部同仁努力推動教育事務。

黃國書詢問目前最滿意的施政。潘文忠提到，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中，教育體系一起努力，讓升學考試可以順利進行，學生學習也很快恢復正常，就是史無前例、非常艱難的經驗。

根據維基百科上的歷任教育部長資訊，潘文忠分別於民國105年5月20日就職至107年4月14日請辭、108年1月14日再度任職至今，兩度擔任教育部長，任期合計已2112天，目前是中華民國行憲後任期第2長的教育部長，僅次於朱匯森（民國67年6月1日就職，73年6月1日卸任，計2192天）。（編輯：陳清芳）1111201