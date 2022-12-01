華航首飛台北-宿霧 布局菲律賓第2個定期航點

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中華航空東南亞版圖再添新航線，1日首飛台北–宿霧，華航指出，宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求外，也搶攻轉機客源。（中華航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）中華航空東南亞版圖再添新航線，今天首飛台北-宿霧，宿霧是華航在菲律賓布局的第2個定期航點。

華航發布新聞稿，開航宿霧後，加上穩健經營多年的台北-馬尼拉、高雄-馬尼拉航線，每週共計提供21班次，連結台灣至菲律賓首都城市及渡假區，旅客往返將有更多直航選擇，旅程規劃更便利。

華航深耕東南亞商務及旅遊市場，宿霧為疫後首發新航點，隨客運市場需求回溫，除了滿足台灣民眾赴菲律賓渡假休閒需求之外，也搶攻轉機客源，看好宿霧深受歐美旅客喜愛，搭配每週近30班北美航班，預期創造北美來台轉機前往宿霧的商機，強化台灣轉運樞紐的地位。

華航以最新A321neo客機飛航台北-宿霧航線，航機配置12席豪華商務艙、168席經濟艙，提供180個座位，出發航班CI705每週一、二、四、六上午7時40分自桃園機場起飛，抵達宿霧為當地時間上午10時35分，單趟約3小時的飛行時間；返程航班CI706於當地上午11時35分飛，下午2時30分返抵台灣。

宿霧為菲律賓第二大城，有「南方皇后市」之稱，擁有豐富的歷史人文及自然景觀，無論是安排走訪麥哲倫十字架、聖嬰大教堂等充滿歷史意義的景點，或是登上薄荷島探索世界自然遺產巧克力山，四季如夏的南國氣候，隨時都是出遊的好時機。

華航推出新航線優惠，台北-宿霧經濟艙往返機票未稅新台幣5600元起。（編輯：管中維）1111201