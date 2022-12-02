東北季風影響北台濕涼 中南部白天溫暖舒適

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（中央社台北2日電）中央氣象局指出，今天持續受東北季風影響，雖白天氣溫比昨天稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼，高溫僅攝氏21、22度，中南部早晚微涼，白天則溫暖舒適。

氣象局網站發布訊息指出，今天北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；清晨西半部及東北部低溫約17至19度，花東地區約21、22度，白天氣溫比昨天稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼，高溫僅21、22度，中部、東部及東南部約25至27度，南部仍可達30、31度，中南部早晚微涼，白天溫暖舒適。

氣象局表示，降雨以迎風面北部跟東半部地區為主，尤其在基隆北海岸、新北市（汐止區）、大台北山區及宜蘭地區降雨比較持續，並有局部大雨發生的機率，而北部及花東普遍有局部短暫雨，但雨停的空檔較多，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

此外，東北風明顯偏強，雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部、嘉、南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海域作業或活動應特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達普通等級；高屏空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111202