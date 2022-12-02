台彩新推3款刮刮樂 頭獎最高500萬元

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歲末將至，台灣彩券公司2日宣布推出3款適合在年終歡聚作為交換禮物的刮刮樂新品，新品總獎項超過442萬個，總獎金逾新台幣25.5億元。中央社記者張璦攝 111年12月2日

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（中央社記者張璦台北2日電）歲末將至，台彩今天宣布推出3款適合在年終歡聚作為交換禮物的刮刮樂新品，新品總獎項超過442萬個，總獎金逾新台幣25.5億元；其中「黃金大連線」每張售價500元，是全新的連線型遊戲，頭獎500萬元共有5個。

台灣彩券公司今天舉辦記者會，董事暨發言人黃志宜表示，在全民齊心抗疫下，今年年終疫情趨緩，民眾準備參加各種歡樂聚會，公司行號也將迎來久違的年終尾牙活動，台彩宣布推出各具特色的3款刮刮樂新品，讓民眾在歲末年終享受歡樂趣味之際，還有機會得獎金。

黃志宜介紹3款刮刮樂新品，「黃金大連線」每張售價500元，是全新的連線型遊戲，頭獎500萬元共有5個，5000元（含）以上獎項超過8萬個，總中獎率41.56%。

第二，「金鑽寶盒」每張售價200元，是全新主題的複合型玩法刮刮樂，票面鑲綴各式閃耀美鑽繽紛寶盒，極富奢華感，頭獎200萬元共有3個，總中獎率34%。

第三，每張售價200元的「百萬年終獎金」，規劃60個頭獎100萬元，是目前市面上百萬獎項個數最多的一款刮刮樂，總中獎率33.72%。

此外，去年公益彩券整體銷售業績約達1317億元，黃志宜表示，今年刮刮樂部分，過年期間受塞港影響，但在全體團隊、經銷商努力下，改良產品、加強行銷，下半年有所回補，今年業績有機會達到680億元；電腦型方面，由於今年沒有大金額連摃，表現較不如預期，但至年底可來到642億元，公益彩券整體業績有望來到1322億元。（編輯：張均懋）1111202