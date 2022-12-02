更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

光啟高中師生請願換校長 私校工會籲加速退場審議

2022/12/2 13:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）桃園市光啟高中近來傳出多起爭議，師生近日向董事會請願，盼撤換校長。全國私校工會今天呼籲桃園市政府，應依「退場條例」，加速審議轄區內的私中，公布專案輔導學校名單。

私校工會理事長尤榮輝今天發出新聞稿，指光啟高中近年爭議不斷，包括教師販售菸品給學生、違法扣減教師研究費遭教育局裁罰等，辦學出現嚴重問題，據傳已被桃園市政府列入專案輔導評鑑名單。

光啟高中師生近日公布陳情書，呼籲董事會撤換校長，但未獲得回應。私校工會指出，少子女化衝擊下，私校辦學困難是普遍現象，不論光啟高中是否仍有心辦學，校方都應和師生溝通。目前看來內部衝突無法妥善解決，現任校長無力與師生溝通，建議董事會更換校長。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

私校工會也指出，桃園市教育局宣稱要等到民國112年下半年才召開校務評鑑，檢視各校狀況並提列專案輔導學校名單。目前光啟高中校務運作已出現不少問題，私校工會呼籲教育局依法行政，速依「私立高級中等以上學校退場條例」提報審議，公告轄區內辦學不佳的專案輔導學校名單。

退場條例公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，日前已公布高中職7校「專案輔導」名單。直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）須自行召開退審會，審議管轄的私立高中職。國民及學前教育署長彭富源日前表示，對地方政府的期待一致，希望盡量在明年5月前都能處理好。（編輯：陳政偉）1111202

#光啟高中
#教育局
#教育部
尤榮輝
專輔新增3校 私校工會憂偏遠私立高中職有退場骨牌效應 私校工會估5年大量私中退場 竹苗嘉南高屏最嚴重
彭富源
全國高中商業類學生技藝競賽 745選手爭取金手獎 宏仁女中法人剛與立仁合併 未解專輔恐一次失2校
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族