光啟高中師生請願換校長 私校工會籲加速退場審議

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（中央社記者陳至中台北2日電）桃園市光啟高中近來傳出多起爭議，師生近日向董事會請願，盼撤換校長。全國私校工會今天呼籲桃園市政府，應依「退場條例」，加速審議轄區內的私中，公布專案輔導學校名單。

私校工會理事長尤榮輝今天發出新聞稿，指光啟高中近年爭議不斷，包括教師販售菸品給學生、違法扣減教師研究費遭教育局裁罰等，辦學出現嚴重問題，據傳已被桃園市政府列入專案輔導評鑑名單。

光啟高中師生近日公布陳情書，呼籲董事會撤換校長，但未獲得回應。私校工會指出，少子女化衝擊下，私校辦學困難是普遍現象，不論光啟高中是否仍有心辦學，校方都應和師生溝通。目前看來內部衝突無法妥善解決，現任校長無力與師生溝通，建議董事會更換校長。

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私校工會也指出，桃園市教育局宣稱要等到民國112年下半年才召開校務評鑑，檢視各校狀況並提列專案輔導學校名單。目前光啟高中校務運作已出現不少問題，私校工會呼籲教育局依法行政，速依「私立高級中等以上學校退場條例」提報審議，公告轄區內辦學不佳的專案輔導學校名單。

退場條例公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，日前已公布高中職7校「專案輔導」名單。直轄市5都（台南市高中職仍由教育部管轄）須自行召開退審會，審議管轄的私立高中職。國民及學前教育署長彭富源日前表示，對地方政府的期待一致，希望盡量在明年5月前都能處理好。（編輯：陳政偉）1111202