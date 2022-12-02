未來10年內最大火星衝12/8登場 北市天文館直播

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（中央社記者陳昱婷台北2日電）火星雖為平常肉眼就可見的天體，台北市立天文館表示，8日的「火星衝」將是未來10年內最大、也最亮的1次，當晚將與知名Vtuber（虛擬直播主）共同透過專業望遠鏡直播解說。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿指出，「火星衝」大約每隔780天、2年多才發生1次，此時火星、太陽分別在地球的兩側，形成「衝」的天文現象；火星在太陽西落時東升，直到日出前才落下，不僅整夜可見，也距離地球較近，看起來會比較大且亮，是最適合觀察火星的機會。

這次「火星衝」，天文館說明，發生在8日下午1時42分，距離地球為0.55AU（約8250萬公里），火星升起時亮度將高達-1.9等，呈現明顯的偏黃至偏紅光芒，相當容易識別，在市區就可以看到。

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天文館指出，雖然這次看起來會比上次的「火星衝」略小，但仍比平常看到的火星大2倍以上，且由於火星軌道較為橢圓，每次衝時與地球的距離皆不相同，所以之後要到2033年才能看到更大、更亮的火星。

天文館表示，當天晚間7時30分起，在「臺北天文館」 YouTube頻道將有解說員與春魚工作室的Vtuber「埃穆亞」及「熙歌」透過輕鬆有趣的互動，替民眾解密這顆神秘紅色行星，同時透過專業天文望遠鏡直播精彩天象。（編輯：戴光育）1111202