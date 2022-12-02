更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

氣溫3日回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度

2022/12/2 17:24（12/2 19:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市街頭民眾穿上外套。（中央社檔案照片）
圖為台北市街頭民眾穿上外套。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北2日電）中央氣象局預報員黃恩鴻今天表示，明天起氣溫回暖，北台灣高溫可到26度到27度，其他地方是晴到多雲，4日起東北季風報到，北台灣降雨、降溫，8日又有一波東北季風報到，將會越來越冷。

中央氣象局預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者表示，明天氣溫回暖，北台灣高溫回升到攝氏26度到27度，其他地方則是晴到多雲，水氣逐漸減少，桃園以北及東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，4日起北台灣受到東北季風影響，4日到6日將有雨勢，溫度也會下降，高溫約在22度到23度，甚至5日晚上、6日清晨最低溫可到17度。

黃恩鴻表示，7日起東北季風減弱，溫度回升、雨勢減緩，但是8日又有新一波的東北季風增強，到12日之前都會是偏東北風影響的天氣型態，且會越來越冷，預計會比這波還要冷，但冷空氣的強度還不一定，還要再觀察。

另外，黃恩鴻說，根據統計11月平均氣溫為24.16度，是1960年有紀錄以來的最高溫，其次則是2015年的24.15度。（編輯：陳政偉）1111202

#中央氣象局
#東北季風
#氣溫
延伸閱讀
白天氣溫略回升 吳德榮：下週2波東北季風接連報到北部濕涼3日回暖4日再降溫 一週天氣變化3階段反聖嬰現象至少持續到年底 連3年出現本世紀首見
黃恩鴻
11/29傍晚北部先變天 12/1清晨最冷探16度22日晚間起全台降雨增 投票日水氣漸減
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族