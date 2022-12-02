氣溫3日回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度

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（中央社記者余曉涵台北2日電）中央氣象局預報員黃恩鴻今天表示，明天起氣溫回暖，北台灣高溫可到26度到27度，其他地方是晴到多雲，4日起東北季風報到，北台灣降雨、降溫，8日又有一波東北季風報到，將會越來越冷。

中央氣象局預報員黃恩鴻今天告訴中央社記者表示，明天氣溫回暖，北台灣高溫回升到攝氏26度到27度，其他地方則是晴到多雲，水氣逐漸減少，桃園以北及東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻指出，4日起北台灣受到東北季風影響，4日到6日將有雨勢，溫度也會下降，高溫約在22度到23度，甚至5日晚上、6日清晨最低溫可到17度。

黃恩鴻表示，7日起東北季風減弱，溫度回升、雨勢減緩，但是8日又有新一波的東北季風增強，到12日之前都會是偏東北風影響的天氣型態，且會越來越冷，預計會比這波還要冷，但冷空氣的強度還不一定，還要再觀察。

另外，黃恩鴻說，根據統計11月平均氣溫為24.16度，是1960年有紀錄以來的最高溫，其次則是2015年的24.15度。（編輯：陳政偉）1111202