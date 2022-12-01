北部濕涼3日回暖4日再降溫 一週天氣變化3階段

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天預測，未來1週天氣分3階段，明天北部偏濕涼、氣溫稍微回升；預計3日天氣好轉，北部高溫可達攝氏26、27度；4日起東北季風影響，北台灣緩慢降溫至6日、7日再回升。

今天北台灣濕濕涼涼，中央氣象局預報員趙竑下午告訴中央社記者，接下來的天氣主要分為3階段，首先是現在正在影響台灣的東北季風挾冷空氣，明天仍持續，但各地清晨低溫會稍微回溫1、2度，高溫部分，北部約22、23度，其他地區25至28度。

趙竑指出，預估3日會是空檔，各地回溫，北部高溫可以回到26、27度，其他地區也會接近30度；4日另一波東北季風再增強，預計持續影響至6日，北台灣溫度緩降，其他地區影響不大，這波最冷的時間點預估是6日清晨，北台灣低溫約18、19度。

趙竑說，目前觀察7日東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；8日又再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚偏涼，但後期溫度變化幅度需要再觀察。

降雨部分，趙竑提到，明天基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生；北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

趙竑說，3日天氣好轉，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨；4日之後另一波東北季風再增強、降雨稍增，範圍同樣以北部、東半部為主。

趙竑提醒，今晚至明天台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部沿海空曠地區及桃園、新竹地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：陳清芳）1111201