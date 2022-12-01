基隆七堵低溫15.3度 吳德榮：3日氣溫回升

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（中央社記者張雄風台北1日電）根據氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區攝氏15.3度。氣象專家吳德榮表示，今天冷空氣籠罩，北台灣濕冷；預估3日氣溫會明顯回升，各地轉多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣籠罩，北台灣濕冷，中南部早晚冷，有心血管疾病及高齡者，應注意保暖；北部、東半部局部雨，中部局部短暫雨，南部多雲時晴。

根據中央氣象局網站，今天清晨本島平地最低溫為基隆市七堵區15.3度。

氣象局指出，東北季風影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生，宜蘭地區及台北市山區易有局部大雨發生。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天北部、東半部仍有局部雨，冷空氣漸減弱，氣溫小幅回升，北台灣仍偏濕冷；3日有一天空檔，氣溫明顯回升，各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，4日另一波東北季風逐漸南下，北台灣雲量增多，北海岸、東北部轉有局部短暫雨，氣溫漸降；5日東北季風增強，北部、東半部有局部雨，北台灣轉濕冷；中南部晴時多雲，白天舒適、早晚涼冷。

吳德榮說，預估6日東北季風減弱，迎風面降雨緩、氣溫略升；7日東北季風再增強，氣溫再下降，北部、東半部局部雨，中南部晴時多雲；北台灣濕冷，中南部白天舒適、早晚涼冷。（編輯：黃世雅）1111201