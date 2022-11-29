中部以北濕冷3天低溫探16度 12/3天氣好轉

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氣象局表示，29日晚間起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部開始轉冷有雨，最冷時間點是12月1、2日的清晨。圖為24日台北午後雨勢綿延，民眾撐著傘在信義商圈逛街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，今晚起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部開始轉冷有雨，最冷時間點是12月1、2日的清晨，中部以北低溫探攝氏16度；12月3日天氣好轉，但12月5日北部又再轉濕涼。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚起鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部今晚就會逐漸有雨，明天基隆北海岸、東北部易有局部較大雨勢，類似天氣會持續至12月2日，其中12月1、2日中部也有降雨機會。

溫度方面，張承傳說，今晚起東北季風挾冷空氣南下，愈晚愈涼，北部、東北部預估明天清晨至白天就會降到約20度，並持續降溫，明晚約降至17度；其他地區低溫約20度，高溫部分，東部約25至27度、南部約28至30度，要留意日夜溫差。

張承傳說，濕冷的天氣會持續到12月2日，最冷的時間點也落在12月1、2日的清晨，中部以北低溫約16至18度，部分沿海空曠地區可能會再低一點。

氣象局並發布陸上強風特報，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

張承傳指出，預計12月3日東北季風減弱，中部以北、東北部及東部氣溫回升，北部高溫可以來到27度左右；12月3、4日北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

但張承傳也提到，12月4日晚間起東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降；12月5、6日受東北季風影響，雖然冷空氣不如前一波強，但北部仍感覺偏涼，高溫約22、23度，低溫約19度，北部及東半部轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲到晴。（編輯：陳仁華）1111129