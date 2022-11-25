今年秋季偏暖 11月均溫可能創史上同期最高

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中央氣象局觀測，今年秋季偏暖，11月的平均氣溫有可能成為氣象局有觀測紀錄以來歷年同期最高。圖為14日民眾趁好天氣到台北市北投市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局觀測，今年秋季偏暖，其中11月的平均氣溫，有可能成為氣象局有觀測紀錄以來歷年同期最高，也是史上同期最溫暖。

氣象局今天舉行「111年冬季天氣展望」記者會。

氣象局預報中心副主任陳怡良在記會中也回顧今年秋季的天氣，他說，9月至11月23日台灣平均氣溫達攝氏25.7度，比氣候平均值高了0.6度，明顯偏暖；其中11月至23日的平均氣溫為24.3度，更比氣候平均值高出1.6度。

雖然11月還未結束，但從氣象局目前一週天氣預報來看，陳怡良說，今年很可能出現氣象局有觀測紀錄以來，史上最溫暖的11月。

氣象局也以玉山氣象站的觀測為例，說明今年秋季真的很溫暖，9月至11月玉山氣候平均值的均溫是6.07度，今年9月至今，玉山的均溫達8.03度，史上同期排名第2的是2017年7.67度。（編輯：管中維）1111125