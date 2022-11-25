更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單
專題

九合一選舉即時開票看中央社 2步驟自定專屬清單

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

今年秋季偏暖 11月均溫可能創史上同期最高

2022/11/25 15:18（11/25 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局觀測，今年秋季偏暖，11月的平均氣溫有可能成為氣象局有觀測紀錄以來歷年同期最高。圖為14日民眾趁好天氣到台北市北投市場採買。（中央社檔案照片）
中央氣象局觀測，今年秋季偏暖，11月的平均氣溫有可能成為氣象局有觀測紀錄以來歷年同期最高。圖為14日民眾趁好天氣到台北市北投市場採買。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）中央氣象局觀測，今年秋季偏暖，其中11月的平均氣溫，有可能成為氣象局有觀測紀錄以來歷年同期最高，也是史上同期最溫暖。

氣象局今天舉行「111年冬季天氣展望」記者會。

氣象局預報中心副主任陳怡良在記會中也回顧今年秋季的天氣，他說，9月至11月23日台灣平均氣溫達攝氏25.7度，比氣候平均值高了0.6度，明顯偏暖；其中11月至23日的平均氣溫為24.3度，更比氣候平均值高出1.6度。

雖然11月還未結束，但從氣象局目前一週天氣預報來看，陳怡良說，今年很可能出現氣象局有觀測紀錄以來，史上最溫暖的11月。

氣象局也以玉山氣象站的觀測為例，說明今年秋季真的很溫暖，9月至11月玉山氣候平均值的均溫是6.07度，今年9月至今，玉山的均溫達8.03度，史上同期排名第2的是2017年7.67度。（編輯：管中維）1111125

#秋季
#氣溫
#中央氣象局
延伸閱讀
秋日限定金黃美景 京都銀杏景點5選秋意濃緩慢降溫 福壽山楓紅可至12月冬季天氣展望氣象局估可能有寒流 雨量偏少至正常
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
冬季天氣展望氣象局估可能有寒流 雨量偏少至正常[影]