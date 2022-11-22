秋日限定金黃美景 京都銀杏景點5選

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在銀杏妝點下，世界文化遺產「東寺」的弘法大師空海像變得些許可愛俏皮。（京都市台灣推廣事務所與©︎MKメディア提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月22日

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（中央社記者余曉涵台北22日電）日本京都市台灣推廣事務所表示，日本秋季除了賞楓外，還能欣賞燦爛金黃的銀杏，京都市也整理銀杏景點5選，要讓旅客造訪京都也能欣賞秋季限定的夢幻景色。

京都市台灣推廣事務所發布新聞稿指出，每到秋日之際，到日本的旅客除了欣賞鮮紅亮麗的「楓葉」，燦爛金黃的「銀杏」也是讓大家趨之若鶩的原因之一，這次重點整理2022年京都市欣賞美麗銀杏景點5選。

新聞稿中，京都市表示，建於西元1602年、擁有超過400年悠久歷史的「東本願寺」，位置坐落在京都市中心，且交通便利，從京都車站徒步幾分鐘就能抵達，佇立於寺前的3棵招牌銀杏大樹染上金黃色，秋日美景好不美麗；走進寺內，更別有一番風景。

京都市指出，被列為世界文化遺產的「西本願寺」，寺內的「御影堂」前更有樹齡超過400年「倒生銀杏」，與一般銀杏樹生長的方向相反，向外延伸生長成雄偉的巨木。

豐國神社內收藏著戰國名將豐臣秀吉的遺物，京都市表示，此處的唐門（日本建築中門的樣式，使用名為唐破風的圓弧形博風板，造型呈現弓形）是與西本願寺、大德寺並列為「京都三大唐門」之一，內部代表豐臣秀吉的葫蘆樣式的繪馬或裝飾也是一大特色之一。

京都市指出，豐國神社偌大的銀杏樹位於鳥居旁，秋季前往賞銀杏以及喜愛歷史文化的民眾絕不能錯過此景點。

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京都市表示，作為代表京都千年歷史文化之一的世界文化遺產「東寺」，1年4季同樣吸引許多來自世界各地的旅客拜訪，但非常推薦秋冬之際也能前往賞銀杏，五重塔在銀杏的妝點下變得格外有秋日風情，弘法大師空海像也變得些許可愛俏皮。

京都市指出，喜愛開拓秘境的民眾絕不能錯過「岩戶落葉神社」，內行人才知道的銀杏名所，一大片的金黃色地毯，每年總是吸引許多攝影愛好家前往取景，神社內主要是祭祀源氏物語中出現過的「落葉命姬」，其悲戚的命運更讓此處添加了些許感傷淒美。（編輯：戴光育）1111122