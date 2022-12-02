白天氣溫略回升 吳德榮：下週2波東北季風接連報到

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中央氣象局指出，2日持續受東北季風影響，雖白天氣溫比1日稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼。圖為北部民眾撐傘擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北2日電）中央氣象局指出，今天持續受東北季風影響，雖白天氣溫比昨天稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼，高溫僅攝氏21、22度，中南部早晚微涼，白天則溫暖舒適。氣象專家吳德榮今天表示，下週有2波東北季風接連南下，整週都是迎風面易降雨，背風面晴朗，北台灣皆是濕涼多雨的天氣。

氣象局網站發布訊息指出，今天北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；清晨西半部及東北部低溫約17至19度，花東地區約21、22度，白天氣溫比昨天稍微回升，但北部及東北部整天仍濕涼，高溫僅21、22度，中部、東部及東南部約25至27度，南部仍可達30、31度，中南部早晚微涼，白天溫暖舒適。

氣象局表示，降雨以迎風面北部跟東半部地區為主，尤其在基隆北海岸、新北市（汐止區）、大台北山區及宜蘭地區降雨比較持續，並有局部大雨發生的機率，而北部及花東普遍有局部短暫雨，但雨停的空檔較多，中南部地區則為多雲到晴的天氣。

此外，東北風明顯偏強，雲林以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部、東部、嘉、南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海域作業或活動應特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，雲嘉南沿海地區短時間可能達普通等級；高屏空品區為「普通」等級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，北部、東半部仍有局部雨，中南部多雲時晴，冷空氣略減弱，氣溫小幅回升，北台偏濕冷，中南部白天舒適微熱、早晚冷，有心血管疾病及高齡者，仍應注意保暖。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週有2波東北季風接連南下，中間空檔不明顯，使得整週都是迎風面易降雨，背風面晴朗，北台灣則皆是濕涼多雨、令人不適的天氣。

吳德榮說，4日東北季風開始南下，氣溫漸降，北台灣雲量漸增，北海岸、東北部轉有局部短暫雨。5、6日東北季風增強、氣溫降，北台轉濕冷，中南部白天舒適、早晚冷。

吳德榮指出，7日東北季風稍減弱，氣溫略升，但8日起另一東北季風再增強，5日到8日皆是迎風面（北部、東半部）有局部雨，背風面（中南部）晴時多雲的天氣。（編輯：謝雅竹）1111202