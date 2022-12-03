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東北季風4日增強 6日清晨北部低溫下探16度

2022/12/3 17:17（12/3 17:26 更新）
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東北季風4日起增強，要一直持續到6日，預計6日清晨最冷，北部低溫下探攝氏16度。圖為台北市大安區晚間民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
東北季風4日起增強，要一直持續到6日，預計6日清晨最冷，北部低溫下探攝氏16度。圖為台北市大安區晚間民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北3日電）中央氣象局表示，東北季風明天起增強，要一直持續到6日，預計6日清晨最冷，北部低溫下探攝氏16度，中南部18度到20度，7日回暖，但8日又有另一波東北季風南下。

中央氣象局預報員曾昭誠今天告訴中央社記者，東北季風從明天增強持續到6日，7日減弱，屆時6日清晨北部低溫在16度到17度上下，中南部18到20度，北部這兩、三天溫度都會在20度上下，中南部因為有陽光，則是可以到25度以上。

曾昭誠說，雖然7日東北季風減弱溫度回升，但8日又有另外一波東北季風報到，溫度會一路往下滑，預計週末時段最冷，約落在16度到17度左右，中南部也在18度到20度，這波冷空氣持續時間較長，冷的時間也會長一點。

另外，降雨方面，曾昭誠表示，未來一週北部跟東半部降雨機率高，尤其明天基隆北海岸、宜蘭地區有大雨發生機率，中南部則是多雲到晴的天氣型態。（編輯：陳政偉）1111203

#東北季風
#冷空氣
#低溫
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