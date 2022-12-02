曾文、烏山頭水庫蓄水偏低 台南轉減壓供水黃燈

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南部久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水量僅餘約2億噸。圖為去年4月在曾文水庫水面下的湖岸岩石面著水位下降顯露出來。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北2日電）旱災經濟部災害緊急應變小組於今天召開第1次工作會報，為因應南部地區久旱不雨，曾文、烏山頭水庫蓄水持續降低，決定即日起嘉義轉為「水情提醒」綠燈；台南則由「水情提醒」綠燈轉為「減壓供水」黃燈，夜間離峰時段減壓供水。

應變小組也請台水公司持續調控用水，以確實節省水量，並於高地或管末地區適時安排水車及供水點，降低減壓供水對民眾影響。

經濟部透過新聞稿表示，氣候變遷下全台各地降雨越趨極端，今年7月、8月降雨為歷史紀錄第2少，後颱風尼莎及奈格外圍環流為中部以北水庫集水區帶來降雨挹注，如翡翠水庫709毫米、石門水庫431毫米、寶山第二水庫62毫米、德基水庫52毫米。

但於此同時，南部區域水庫集水區仍持續呈現少雨情況，其中，曾文水庫僅20毫米。統計曾文水庫集水區6月至今降雨量僅為歷史同期的48%，還不到一半，是目前曾文、烏山頭水庫合計蓄水率偏低、僅35%的最主要影響因素。

經濟部指出，中央地方於6月起已透過農業加強灌溉管理、工業自主節水（如南科管理局11月節水已達8.93%）、跨區調度及水庫出水管控等措施，節水成效約4.9億噸，並於7月起控管及策進各項防旱應變作業，召開33次工作會議及5次緊急應變小組會議，地方政府也提前積極投入防旱應變。

台南市政府10月起已利用回收水，並於11月提升利用水量至每日4200噸；高雄市政府提供鳳山、岡橋、楠梓、旗美及大樹等5處污水處理廠每日1.7萬噸回收水作為洗街、澆灌等次級用水使用。水利署表示，在各單位努力合作下，目前全台公共用水穩定，農業二期稻作可順利於12月中旬前完成收割。

因應南部地區久旱不雨，嘉義即日起轉為「水情提醒」綠燈；台南轉為「減壓供水」黃燈，夜間離峰時段減壓供水。（圖取自水利署網頁www.wra.gov.tw）

經濟部表示，由於南部久旱不雨，台南地區水情較吃緊，曾文、烏山頭水庫蓄水量僅餘約2億噸，在明年上半年豐水期來臨前，水量相對有限，為提前部署因應，台南地區於今天水情燈號轉為減壓供水黃燈，在不影響民眾用水的夜間離峰時段（晚間11時至隔日清晨5時）減壓供水，約可節水每日1.5萬噸。

另請農委會及水利署再審慎檢視後續稻作供灌策略，因應氣候變遷挑戰做出最適切的規劃。

經濟部補充，中央氣象局預測明年1月及2月降雨偏少機率高，呼籲全國民眾努力節約用水，「降雨靠天，用水在人」，養成節約用水好習慣，共同成為穩定供水的好幫手。（編輯：楊蘭軒）1111202