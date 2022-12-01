曾文水庫蓄水跌破3成 南市府善用回收水強化抗旱

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南部進入枯水季，曾文水庫蓄水率跌破3成。（圖取自水利署網頁wra.gov.tw）

（中央社記者張榮祥台南1日電）南部進入枯水季，曾文水庫蓄水率跌破3成，台南市長黃偉哲已指示台南市政府各局處使用回收水代替自來水，鼓勵民間跟進。

水利署南區水資源局今天下午4時最新水情資訊顯示，全台最大水庫曾文水庫有效蓄水量1億3854萬公噸，蓄水率27.19%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量6567萬公噸，蓄水率83.01%。

供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量7842萬公噸，蓄水率87.77%。白河水庫有效蓄水量443萬公噸，蓄水率33.89%。

台南今年降雨量僅約歷年6成，12月進入枯水季，水情緊張，黃偉哲已召開抗旱整備會議，日前更在市政會議指示各局處使用回收水代替自來水，從自身做起，鼓勵民間跟進。

南市府統計，目前台南有7座水資源中心，將地方民生污水淨化為回收水；市府各單位使用回收水代替自來水，平均每天使用4000公噸，主要是澆灌、洗街等。水資源中心提供市民免費取用回收水，莫飲用或頻繁接觸皮膚，但可使用於環境清洗。

南市府水利局表示，台南也將回收水淨化為再生水，以永康再生水廠為例，預定12月中旬就可供水，每天輸送8000公噸再生水給科學園區；安平再生水廠預定明年初每天供應再生水1萬公噸。

水利局人員說，台南將以2024年每天供應6萬3000公噸再生水為目標，滿足台南產業民生需求，強化抗旱能力。（編輯：卞金峰）1111201