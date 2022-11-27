配合節水 台南水道博物館戲水池11/30關閉

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南主要水庫集水區在今年汛期降雨量偏低，曾文水庫今天蓄水率僅約3成，時序又進入枯水期，台南山上花園水道博物館配合節水政策，30日起關閉戶外戲水池。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南地區的水情燈號目前已亮起代表水情提醒的綠燈，加上時序已進入秋冬季傳統枯水期，因此決定檢討戶外戲水池開放機制。

台南市文化局指出，造型特別的八田水池是館內最受親子喜愛的區域之一，為了確保衛生，除了使用自來水過濾循環以外，每週會固定派員清洗水池並且換水，由於範圍遼闊，每次清理就要用一整天時間，換水量高達13公噸。

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館方人員指出，由於水池位於戶外，秋冬時節氣溫較低，也不適合下水嬉戲，因此每年年底前後就會關閉水池，直到來年春天重新開放，雖然最近白天氣溫還是偏高，但早晚已可感受涼意，加上水情不佳，因此決定從11月30日起關閉八田水池。

館方人員表示，雖然水池暫時關閉，但沙坑及戶外遊憩區還是維持開放，且目前園區內種植的雪花木開始開花，C館旁的花海區也已完成規劃，預計從現在起到春節期間，都有美麗的景觀可以欣賞，很適合在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後闔家出遊。（編輯：管中維）1111127