水利署掌握降雨時機 曾文水庫實施人工增雨

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受華南雲雨區東移及東北季風影響，全台水氣增多，經濟部水利署人工増雨作業小組把握機會，中午12時在曾文水庫進行地面人工增雨，盼為集水區增加更多降雨量。中央社記者曾智怡傳真 111年11月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）受華南雲雨區東移及東北季風影響，全台水氣增多，經濟部水利署人工増雨作業小組把握機會，中午12時在曾文水庫進行地面人工增雨，盼為集水區增加更多降雨量。

水利署透過新聞稿表示，今天受到華南雲雨區東移及東北季風影響，水氣明顯增加，外圍雲系有望為台灣帶來降雨，經濟部水利署人工増雨作業小組把握此波降雨鋒面，隨即通知曾文水庫的地面人工増雨作業小組做好準備，在中午12時進行地面人工增雨，盼能為集水區增加更多降雨量，將降水留在水庫。

水利署說明，人工增雨服務團24小時守視降雨環境，隨時確認氣象條件，分析雲層厚度、風向，只要合適增雨的條件出現，即向老天多要些水，希望將枯水期的可能影響降至最低。

水利署表示，民眾可透過水利署全球資訊網-供水專區（https://www.wra.gov.tw/cl.aspx?n=18764）瞭解各項供水情勢，也呼籲大家配合積極節水，加入共同防旱行列。（編輯：趙蔚蘭）1111122