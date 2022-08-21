水利署緊盯三大觀察重點 評估抗旱3.0計畫

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）全球氣候異常，今年還沒有颱風侵台，經濟部水利署今天表示，將以最極端情況做準備，持續觀察颱風、東北季風及各水庫蓄水量三項重點，再於9月水情會議上綜合判斷是否啟動「抗旱3.0」。

因降雨量不足，基隆地區近期水情趨緊，水利署也自15日起，將基隆市及新北市汐止區的水情燈號轉為「水情提醒」的綠燈，至於其餘地區，目前仍維持正常水情。

水利署副署長王藝峰說明，全台各地多數水庫蓄水量目前仍高，但因北部地區人口較多，使北部地區水庫蓄水量不若中南部多數水庫，尤其是基隆市高地因缺乏降雨，因此才採取緊急抗旱措施。

王藝峰表示，後續水情觀察三大重點，包括8月底開始是否有颱風影響台灣，或其環流是否帶來降雨；9月下旬起東北季風是否準時到來；各地水庫蓄水量與降雨情形。

王藝峰說，目前各主要水庫蓄水量仍高，但水利署仍會以最極端情況準備抗旱3.0計畫，目前雖尚未啟動，但會自8月底至9月底盤點水情，到9月的水情會議時，再根據上述指標綜合判斷、決定。

至於目前已採取哪些措施？王藝峰說明，針對基隆高地供水，已出動移動式抽水機對貢寮上游深潭取水供應淨水廠，基隆地區水廠間連通管也已打通，自翡翠水庫支援汐止的水量，也逐步增加到每天4萬噸，以減少新山水庫供水。

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王藝峰說，水情監控小組也每日監控水情、召開檢討會議，並針對各區用水進行節約，例如農業用水要節約灌溉，並根據去年抗旱經驗後，已備妥400多口抗旱水井，各地伏流水流域也備有抽水設施可緊急供水等。

據經濟部水利署水庫水情資料顯示，截至下午2時，全台各主要水庫蓄水量多在7成以上，較吃緊者，為新山水庫47.26%，霧社水庫47.64%、曾文水庫49.71%、牡丹水庫54.63%。（編輯：黃國倫）1110821