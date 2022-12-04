未來一週東北季風增強探17度 北部東半部有雨

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（中央社記者余曉涵台北4日電）中央氣象局表示，接下來一週都是受到東北季風影響，僅7日及8日東北季風稍稍減弱，溫度稍微回升，但9日起東北季風再增強，溫度下降，2波低溫都下探攝氏17度。

中央氣象局預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天起東北季風增強後，接下來一週都受到東北季風影響，預計6日清晨北部最低溫下探攝氏17度，整天偏涼，中南部則是日夜溫差大。

劉沛滕表示，雨勢方面迎風面的北部及東半部有局部降雨，基隆北海岸、大台北地區跟宜蘭有局部大雨，7日及8日也有較大雨勢。

劉沛滕說，7日及8日東北季風稍微減弱，溫度稍稍回升，北台灣高溫約在21度到22度，大台北地區及東半部有局部降雨。

劉沛滕指出，9日起東北季風再度增強，迎風面會有降雨，低溫再下探17度，且從9日起慢慢降溫，預計會持續影響到11日，後續東北季風會再增強影響。（編輯：陳仁華）1111204