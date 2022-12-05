旅遊市場回溫 台灣虎航招考200名空服及地勤

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台灣虎航5日宣布將陸續進行客艙組員及地勤招募，預計總招募人數可上看200名（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北5日電）看好疫後旅遊市場回溫，台灣虎航今天宣布將陸續進行客艙組員及地勤招募，預計總招募人數可上看200名，其中空服員從10日起開放報名，地勤則從明年1月9日起開放報名。

看好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊市場復甦，台灣虎航今天發布新聞稿，宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計總招募人數可上看200名。

運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，也就是俗稱的地勤；客艙組員為俗稱的空服員。

台灣虎航表示，客艙組員的招募時間為12月10日凌晨0時1分起至12月25日晚間11時59分止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，具備日韓語會話能力尤佳。

台灣虎航說，報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2023年1月7日、8日進行初試；2023年1月14日、15日進行複試，錄取客艙組員，將於2023年上半年分批報到。

台灣虎航指出，運務員的招募時間為2023年1月9日凌晨0時1分起至2023年2月10日晚間11時59分止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，如具備日韓會話能力尤佳，錄取運務員，將安排於2023年第一季分批報到。（編輯：張雅淨）1111205