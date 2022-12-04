解封後來台旅客達5000人次 觀光局：已高於預期

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（中央社記者余曉涵台北4日電）台灣10月13日開放邊境，根據交通部觀光局統計，10月來台旅客人數為9萬3206人次，若與出境旅客相比，呈現觀光逆差。觀光局今天表示，來台旅客每天達5000人次已高於預期。

觀光局統計，10月來台旅客人數為9萬3206人次，與去年同期相較，成長560.71%，又以美國市場來台人數最多，其次是日本市場。

不過，若與出境旅客相比，卻呈現觀光逆差。對此，觀光局發布新聞稿指出，解封後到年底預期來台旅客目標70萬人次，根據10月及11月目前入境來台旅客每日人數達5000多人高於預期，且12月10日起將解除每週入境人數總量限制，年底可達成目標。

觀光局指出，國際遊客決定海外旅行約需2到3個月，尤其面對疫情初解封，旅客對過去幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的移動、對健康的焦慮及匯率變動，決定目的地時程都較慎重，且各國開放進程不同，部分國家對入境仍有不同程度的限制，如日客返日仍有疫苗接種或PCR證明，致有市場觀望現象。

觀光局表示，已陸續邀請各國業者及媒體實地訪台考察，透過業者及媒體親自驗證，了解台灣現況，及0+7的自主防疫，同時外站在駐地進行台灣現況說明會，也邀請實地訪台的業者、航空公司及媒體進行現況分享，藉以行銷台灣安心旅遊環境。

觀光局表示，疫情期間解封前除強化觀光環境整備外，提前持續以線上台灣館及各電視媒體行銷台灣，並對已解除邊境管制的主要國際市場，積極參加實體國際旅展，並邀請各國媒體以商務泡泡方式來台踩線參訪回國報導台灣旅遊資源，及籌拍備妥多支影片持續推出。

另外，以異業合作方式，藉由網路、交通運具、台灣美食及各種異業結合擴大行銷通路，並與國外組團社自解封後已陸續推出台灣旅遊產品，相關情形作為以國外受眾為目標，導致國內業者誤解行銷不足。

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觀光局表示，後續將採取新舊客源並重的策略，拓展日本市場，以及各國際主要市場，且因應旅客疫後偏好戶外及樂活景點，持續以「生態」、「文化」、「美食」、「樂活」等主題推動國際魅力景區及觀光圈資源整合，同時納入文化、農漁觀光、原住民及客家等包裝新行程元素加強行銷推廣。

觀光局說，將持續加強修學旅行、企業獎勵來台旅遊及郵輪等爭取高端與大型團體客源及加強對散客行銷，推動入境市場加快復甦。（編輯：管中維）1111204