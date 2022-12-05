暖冬效應烏魚子減產價漲約2成 創20年新高

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雲林縣進入烏魚取卵季，養殖戶和加工業者卻笑不出來，暖冬氣候間接影響養殖的烏魚卵產量，烏魚卵偏小、漲幅約2成，創20年新高。中央社記者姜宜菁攝 111年12月5日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）雲林縣進入烏魚取卵季，養殖戶和加工業者卻笑不出來，今年暖冬，烏魚卵偏小且漲幅約2成，創20年新高，8兩魚卵售價逾新台幣1000元，加工業者擔憂售價高，降低消費者購買意願。

雲林縣區漁會總幹事林傳育今天告訴中央社記者，今年氣候暖冬，間接影響養殖的烏魚卵產量，所以今年要吃到8兩以上的烏魚子要靠野生烏魚。

林傳育表示，今年的工資、飼料成本漲價，相對這些成本反映到售價，預估今年烏魚子售價會比去年增加新台幣200元。

林傳育現在期盼寒流來襲，野生烏魚隨著潮汐南下，加減彌補市場的缺口，不然一直吹南風，烏魚子業者苦哈哈。

烏魚子加工業者曾煥佾說，今年天氣溫暖，這幾天才有東北季風到，養殖的烏魚卵產量減少，今年以5兩左右的烏魚子居多，8兩以上算是稀有之物。

烏魚子加工業者林豐樟指出，往年烏魚子市場靠著進口的烏魚卵做市場調節，可是今年進口烏魚卵漲價，主要原因有受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，漁船捕撈意願降低、漁獲量減少，還有運費增加。

林豐樟提到，台灣養殖的烏魚卵價格跟著國際波動，目前8兩魚卵價格1000元以上，相較以往大概800、900元，創近20年來新高，國內外的烏魚卵漲幅約有2成。

林豐樟認為，今年養殖戶、加工業者和消費者三輸，養殖戶的產量減少、加工業者製作成本增加，導致消費者必須掏更多錢購買，甚至降低購買意願，直言是歹年冬。（編輯：陳清芳）1111205