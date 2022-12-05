國衛院新任院長司徒惠康 院內出線可無縫接軌

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）國衛院今天舉辦第7任院長司徒惠康就職典禮，卸任院長梁賡義說，司徒惠康原擔任副院長，這是首次院內人員獲遴選出線接任院長，必能無縫接軌，做好任務導向研究機構角色。

國家衛生研究院下午在竹南院區國際會議廳舉辦新任院長司徒惠康院士就職典禮，在衛生福利部長、國衛院董事長薛瑞元監交下，卸任院長梁賡義將印信交接給第7任院長司徒惠康，國衛院創院董事長張博雅、創院院長吳成文、諮詢委員會召集人張德明、擔任此次院長遴選委員召集人的前副總統陳建仁、前衛福部長陳時中以及眾多醫藥衛生學術領域專家學者均出席觀禮。

陳建仁表示，這次遴選相當成功，司徒惠康以花蓮榮家子弟出身，辛苦精進自我提升，拿到美國史丹佛大學免疫學博士，曾在國防醫學院累積深厚學術行政經驗，也不斷提攜後進，相信能帶領、鼓舞大家，讓國衛院成為世界上優良衛生研究機構，讓亞洲甚至全世界都驚艷。

薛瑞元表示，國衛院是國內唯一「任務導向」的醫藥衛生研究機構，配合推動衛福部政策不遺餘力，這幾年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，在疫苗、藥物、快篩試劑與流行病學的研發上努力不懈，提供政府在面對疫情的學術基礎，成為決策的最佳後盾。

薛瑞元指出，司徒惠康是免疫學專家，今年獲選中央研究院院士，過去擔任國衛院副院長期間與梁賡義配合無間，對於國衛院各項重要計畫推動嫻熟，相信接下重擔後，能夠繼續扮演國家醫藥衛生領域的智庫，衛福部相關研發政策也能順利賡續落實。

陳時中表示，有幸曾與國衛院一同參與建構精準健康照護體系、國家級的高齡醫學與健康福祉研究中心與生物製劑廠二廠及戰略平台資源庫的推動，感到與有榮焉。

梁賡義受訪時以「深慶得人」表達交接心情。他說，司徒惠康不只是謙謙君子、學士淵博，還有卓越領導能力，這是國衛院首次由院內現任人員中選出院長，相信院務一定可以「無縫接軌」。

司徒惠康表示，國衛院肩負促進全民健康與福祉的使命，除了繼續在癌症研究、公共衛生、精準醫療、高齡長照及兒童健康等領域努力精進，善盡培養國內醫藥衛生人才的職責外，並將持續強化國衛院學研機構的公信力，發揮協調整合資源的能力，幫助國內醫藥衛生研究的發展。（編輯：方沛清）1111205